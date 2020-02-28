5 قتلى و66 جريحاً في حريق بعدة أبنية سكنية في قم

2020/02/28 | 13:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشب حريق، فجر اليوم الجمعة في مدينة قم الإيرانية، مما نتج عنه سقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.وقال المتحدث الرسمي باسم وكالة الطوارئ الإيرانية، إنه في الساعة 3:11 صباحا، تم الإبلاغ عن حالة طوارئ في العديد من المباني السكنية في مدينة قم نتيجة لنشوب حريق فيها.وفي إشارة إلى الضحايا، قال: "وأثناء فحص الحالة البدنية للضحايا، تم نقل 33 شخصاً إلى المراكز الصحية، وعولج 33 آخرون في العيادات الخارجية، ولكن لسوء الحظ، توفي 5 أشخاص نتيجة الحريق.

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