مكتب محافظ البصرة يعلن تمديد عمل الأجراء اليوميين ثلاثة أشهر جديدة

2020/02/28 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلن مكتب محافظ البصرة، الجمعة (28 شباط 2020)، تمديد عمل الاجراء اليوميين إلى ثلاثة أشهر جديدة، و...





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