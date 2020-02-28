الحكيم يدعو العراقيين إلى الالتزام بارشادات وتوجيهات الصحة لتجاوز أزمة ’’كورونا’’

2020/02/28 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الجمعة (28 شباط 2020)، إن جهود مضنية وحثيثة تبذلها طواقم وكوادر وزارة الصحة على مدار ايام لمواجهة فيروس ’’كورونا’’ المستجد.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فيروس كورونا أصبح هاجسا كبيرا ليس في العراق فحسب، بل في جميع دول العالم".

وأضاف: "على الرغم من قلة الامكانات وصعوبة الظروف، تواصل هذه الطواقم جهودها مواصلة الليل بالنهار لدرء هذا الخطر الداهم عن شعبنا العزيز".

وتابع الحكيم: "فيما نثمن هذه الجهود نهيب بأبناء وطننا الغالي الالتزام بجميع ما ورد من ارشادات وتوجيهات اصدرتها وزارة الصحة حتى تجاوز الازمة بأقل الخسائر، وزوال هذا الوباء".

بغداد اليوم- كربلاء

سيطر موضوع فايروس "كورونا" المتفشي في عدد من دول العالم، وتم تسجيل عدد من الإصابات به في العراق، على خطبة ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الذي تحدث عن ضرورة توفير الوعي الصحي الكافي،

بغداد اليوم- كربلاء

دعا ممثل المرجعية الدينية، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الجمعة (28 شباط 2020)، العراقيين إلى الاعتماد على التعليمات الوقائية التي تصدرها المؤسسات الصحية، وعدم الاستماع إلى ما ليس له أسس علمية.

وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة ال

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة (28 شباط 2020)، أن مجلس النواب إذا لم يمنح الثقة للمكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، سيكون الاختيار من حق رئيس الجمهورية برهم صالح.





وقال حرب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية يتولى دستور

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