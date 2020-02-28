الداخلية العراقية : إيقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية بسبب كورونا

2020/02/28 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع الدوائر ببغداد والمحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان أن مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي قرر ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر المديرية في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الاحد الموافق الأول من شهر اذار المقبل ولمدة سبعة أيام، مشيرا الى ان هذا الاجراء جاء للحفاظ على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا نظرا لما تشهده دوائر الأحوال المدنية والجوازات من زخم بشري، فيما لفت الى استثناء الحالات الإنسانية الحرجة من هذا القرار.

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