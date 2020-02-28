الحشد الشعبي يطلق عملية “قادة النصر” غرب الأنبار لتعقب تنظيم داعش

2020/02/28 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد الشعبي

أعلنت قوات الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية باسم قادة النصر غربي محافظة الأنبار في المناطق التي ينشط بها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد اعلام الحشد في بيان أن العملية انطلقت بمشاركة أربعة ألوية وبدعم وإسناد من المديريات التابعة لهيئة الحشد استنادا الى معلومات استخبارية بوجود نشاط لخلايا تنظيم داعش في مناطق غربي الانبار ذات الجغرافية الصعبة، مبينا أن هذه المجموعات تحاول إعادة نشاطاتها الإرهابية في المحافظة.

وأوضح البيان أن طيران الجيش نفذ عمليات استطلاع مكثفة وتم تحديد عدد من الأهداف العسكرية من أجل القضاء على خطر شن هجمات إرهابية في المنطقة.

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