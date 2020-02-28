2020/02/28 | 13:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قال مصدر مطلع ، الجمعة ، ان شيخ قبيلة وزوجته قتلا ، فجر اليوم ، نحرا بالسكاكين داخل منزلهما في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار .وذكر المصدر ان شيخ قبيلة ال حميد، عبد الصاحب سعدون الياسين المشلب ، وجد مقتولا مع زوجته في منزلهما وعلى جثتيهما اثار طعن بالسكاكين .[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شيخ قبيلة وزوجته نحرا شمالي ذي قار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شيخ قبيلة وزوجته نحرا شمالي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).