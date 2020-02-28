2020/02/28 | 13:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل مباراة الشرطة العراقي والأهلي السعودي بسبب كورونا (المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة الشرطة العراقي وأهلي جدة السعودي، في بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.وكان مقررا أن يحل الشرطة ضيفا على الأهلي، الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل مباراة الشرطة العراقي والأهلي السعودي بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل مباراة الشرطة العراقي والأهلي السعودي بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).