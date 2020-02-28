فيديو : بيولوجي روسي “كورونا صناعة أمريكية”

2020/02/28 | 13:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يكشف الخبير البيولوجي إيغور نيكولين العضو السابق في اللجنة الدولية الخاصة بالسلاح البيولوجي، عن وجود 25 مختبرا أمريكيا سريا لإنتاج الاسلحة الجرثومية تحيط بالصين، وأن كورونا صناعة أميركية.وينتقد أرش آنيسيان رئيس مشفى ابن سينا في طهران اهمال السلطات الايرانية لفيروس كورونا قبل ان يتفشى الوباء.المزيد في الفيديو.

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