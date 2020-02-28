2020/02/28 | 13:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منطقة "الجربوعية" في السماوة تستغيث بسبب نقص الخدمات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 13:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منطقة "الجربوعية" في السماوة تستغيث بسبب نقص الخدمات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منطقة "الجربوعية" في السماوة تستغيث بسبب نقص الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).