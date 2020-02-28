منال شوقي - تجوع الحرة !

2020/02/28 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منال_شوقي هذا المقال بمثابة عِناق لرفات قتلي ثورة 25 ينايرو باقة زهور أضعها علي قبورهم ضحايا الوغد المجرم الخائن محمد حسني مبارك الذي أمر بضربهم بالرصاص الحي، وهو في ذات الوقت بمثابة بصقة في وجه الآكلين علي كل الموائد، المتاجرين بدماء و مصائر بني جلدتهم، بصقة في وجه كل رخيص إنتهازي بلا مبدأ و لا كرامة و لا شرف..من مقال للمدعوه فاطمة ناعوت عن مبارك نشرته في الحوار المتمدن بتاريخ 22-12-2014..

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