2020/02/28 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور إمــارات الــجــمــهــوريــة...Les Emirats de La Républiqueهذا عنوان كتاب عمدة مدينة Sarcelles الزنانيرية للعاصمة الفرنسية باريس السابق..
ونائبها البرلماني الحالي François Poupponi..
والتي كانت من أهم المدن الحمراء (شيوعية ـ اشتراكية) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..
والتي أصبحت مدينة التجمعات المهجرية الشمال إفريقية وإفريقية..
تهيمن عليها المنظمات والجمعيات السلفية الإسلامية..
كما......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - إمارات الجمهورية Les Emirats de La République) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونائبها البرلماني الحالي François Poupponi..
والتي كانت من أهم المدن الحمراء (شيوعية ـ اشتراكية) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..
والتي أصبحت مدينة التجمعات المهجرية الشمال إفريقية وإفريقية..
تهيمن عليها المنظمات والجمعيات السلفية الإسلامية..
كما......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - إمارات الجمهورية Les Emirats de La République) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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