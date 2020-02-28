غسان صابور - إمارات الجمهورية Les Emirats de La République

2020/02/28 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور إمــارات الــجــمــهــوريــة...Les Emirats de La Républiqueهذا عنوان كتاب عمدة مدينة Sarcelles الزنانيرية للعاصمة الفرنسية باريس السابق..ونائبها البرلماني الحالي François Poupponi..والتي كانت من أهم المدن الحمراء (شيوعية ـ اشتراكية) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..والتي أصبحت مدينة التجمعات المهجرية الشمال إفريقية وإفريقية..تهيمن عليها المنظمات والجمعيات السلفية الإسلامية..كما......

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