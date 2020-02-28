عبدالامير الركابي - (1) تشرين: الثورة و-قرآنها-/1

2020/02/28 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي (1)تشرين:الثورة و"قرآنها"؟/1عبدالاميرالركابي مع اول تشرين 2019 لاح في افق ارض مابين النهرين والعالم نجم الثورة المؤجله منذ سبعة الاف عام، ثورة مجتمع التحولية الذي لايتجسد ارضويا، وحيثما يبدا اليوم بصيص الانقلاب التاريخي الأعظم عند اخر الزمان، فانه،لابد ان يأتي وحيدا معزولا، ومبعدا، وهو لانه وكلما اثار المزيد من الالحاقات او التعيينات والاوصاف المسقطة عليه من خارجه، كلما ازداد، غيابا، وال......

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