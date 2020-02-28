2020/02/28 | 14:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يستكمل ليفربول الانكليزي مشواره الاستثنائي في منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم عندما يستقبل غداً ضيفه واتفورد ضمن منافسات الجولة 28.وأصبح الليفر على بُعد 4 انتصارات فقط من أن يتوج رسمياً بطلاً للبريميرليج موسم 2019-2020 بعد الانتصار في 26 مباراة والتعادل في لقاء وحيد خلال 27 مباراة لعبها الفريق حتى الآن في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. ليفربول الاستثنائي في ملعبه الانفيلد امام تحدي واتفورد يوم غد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام.. ليفربول الاستثنائي في ملعبه الانفيلد امام تحدي واتفورد يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).