2020/02/28 | 14:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي التميمي لـ/نينا/ : التصويت على الكابينة الوزارية من عدمه يتحمله البرلمان ولا يعد اخفاقا لمحمد علاوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 14:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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