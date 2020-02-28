العراق..المرجعية تؤكد أهمية تطبيق الإرشادات للوقاية من كورونا

2020/02/28 | 14:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت المرجعية العليا في العراق على أهمية تطبيق الإرشادات الطبية الصحية للوقاية من فايروس كورونا....

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