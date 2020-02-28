تركيا ترفض التفسير الروسي لمقتل 33 من جنودها في سوريا

2020/02/28 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – رفضت تركيا التفسير الروسي بأن 33 جنديا تركيا قتلوا الخميس في قصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب كانوا ضمن “مجموعات إرهابية”.وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات متلفزة الجمعة “أود أن أعلن أنه عند وقوع هذا الهجوم، لم تكن هناك أي مجموعات مسلّحة حول وحداتنا العسكرية”.وكانت موسكو […]

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