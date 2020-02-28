علي التميمي: التصويت على الكابينة الوزارية من عدمه يتحمله البرلمان ولايعتبر اخفاقا لمحمد علاوي

2020/02/28 | 14:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكد الخبير القانوني علي التميمي ان التصويت على الكابينة الوزارية من عدمه يتحمله البرلمان ولايعتبر اخفاقا لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.وقال في تصريحات صحافية “لا يعتبر محمد علاوي مخفقا ولاينطبق عليه مدة الـ ٣٠ يوما اذا لم يعقد … Readmore

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