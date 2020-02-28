شاهد.. موجات المهاجرين السوريين تعبر الحدود التركية اليونانية براً وبحراً

2020/02/28 | 14:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: فور اعلان السلطات التركية فتح حدودها ونقاط المراقبة مع الاراضي والمياه اليونانية، بدأت موجات النزوح للعديد من السوريين في مخيمات النزوح بالتدفق.وأظهرت صور ومقاطع فيديو وصول اعداد أولية من المهاجرين -أغلبهم سوريون- الى الجزر اليونانية على حدود المياه الدولية مع التركيا على متن قوارب صغيرة، فيما عبر آخرون الحدود مشياً […]

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