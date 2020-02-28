صحة كوردستان تصدر تعليمات جديدة تخص فيروس كورونا

2020/02/28 | 14:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الجمعة، تعليمات جديدة، للحد من انتشار فيروس كورونا في الاقليم.ووجهت الوزارة في التعليمات التي اطلعت عليها شفق نيوز، ممكن كان في ايران خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، البقاء في المنزل لمدة اسبوعين على الاقل، ونصحتهم غسل ايديهم بشكل جيد بالماء والصابون، وعدم وضع اليد على الوجه قبل الغسل.وجاء في التعليمات ايضا، "على اي شخص يشعر بأي اعراض من ارتفاع بدرجات الحرارة او ضيق بالتنفس الاتصال على الفور بالارقام التي خصصتها الوزارة مسبقا.وطالبت الوزارة ايضا، الاهالي بعدم زيارة ممن كان في ايران خلال المدة المنصرمة.واعلن العراق امس ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا من مواطنيه الى ستة، حالة في بغداد، وخمسة في كركوك.

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