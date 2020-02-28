ايجاز اليوم الأول من عمليات ’’قادة النصر’’ التي أطلقها الحشد الشعبي صباح اليوم في الأنبار

2020/02/28 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الانبار

أعلن قائد عمليات الحشد في الانبار قاسم مصلح، الجمعة (28 شباط 2020)، الايجاز الأمني لعمليات “قادة النصر” غرب الانبار، مؤكدا انها "أكملت تفتيش وتطهير مناطق مهمة على صعيد مدينة الانبار".‎

وقال مصلح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المرحلة الاولى شهدت تفتيشاً وتطهيراً لمناطق (مديسيسة وغابة سلوم)، جنوب قضاء القائم، وايضا تفتيش منطقة الكعرة ومنطقة حميد التركي من قبل اللواء (17)، ومحطة التجارب الزراعية من قبل لواء (18) وقرية الشليج ومنطقة بيت عجاج من قبل لواء 19 في الحشد الشعبي".

واشار قائد العمليات الى أن "العملية مستمرة الى الان، والتقدم مستمر رغم صعوبة المناطق الجغرافية والتضاريس الوعرة التي يستغلها العدو للاختباء والتمويه"، مضيفاً: "سنفتش كل منطقة ذات تأثير أمني على محافظة الانبار، والعملية مستمرة لحين تحقيق كامل الأهداف".

ولفت البيان الى أن "مصلح أكد ان أربعة الوية و10 مديريات تابعة للحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش، شاركوا بالعمليات الأمنية التي انطلقت صباح اليوم الجمعة غرب الانبار|.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات الحشد الشعبي، انطلاق عملية أمنية باسم ’’قادة النصر’’ غرب محافظة الأنبار، في المناطق التي ينشط بها عناصر تنظيم داعش.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمشاركة أربعة ألوية ( 19-18-17-13) وبدعم وإسناد من المديريات التابعة لهيأة الحشد الشعبي انطلقت العملية، فجر اليوم، استناداً لمعلومات استخبارية".

وأضاف، أن "عناصر داعش الإرهابية يتواجدون في عدد من المناطق ذات الجغرافية الصعبة، التي تُدعم من خارج العراق"، وفقاً للبيان.

وأوضح البيان أنه "بعد استطلاع دام يومين بمشاركة طيران الجيش، تم تحديد عدد من الأهداف العسكرية" مبيناً أن "الأهداف ستكون بمرمى نيران الحشد الشعبي، وسيتم القضاء عليها".

وأشار الى أن "الحشد لديه معلومات عن أن هذه المجموعات الإرهابية تحاول إعادة نشاطاتها في محافظة الأنبار، لكن بتواجد الحشد سينهي كل من تسول له نفسه العبث بأمن محافظة الأنبار".

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