صحة الرصافة تعلن حالة الطوارئ في جميع المؤسسات الصحية التابعة لها

2020/02/28 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة الرصافة، الجمعة (28 شباط 2020)، حالة الطوارئ في جميع المؤسسات الصحية التاعبة لها، ...





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