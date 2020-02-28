شاهد.. تعقيم ساحة التحرير والمطعم التركي و”التكتك” خوفاً من كورونا

2020/02/28 | 14:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دخلت فرق الدفاع المدني ساحة التحرير ومقترباتها ثم مخيمات المتظاهرين لتعقيمها وصولاً الى مركبات النقل الصغيرة “التكتك”، اليوم الجمعة، لتطبيق إجراءات الوقاية من وباء كورونا بعد تعليمات خلية الازمة.

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