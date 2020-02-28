الكربلائي: لابد من تغيير نمط الحياة عبر تلافي وتجنب السلوك الخاطئ للنظام الغذائي والبيئي

2020/02/28 | 14:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: أكدت المرجعية الدينية اهمية تحول الثقافة الصحية الى عمل وسلوك.وقال خطيب الصحن الحسيني الشريف الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة لابد من تغيير نمط الحياة عبر تلافي وتجنب السلوك الخاطئ للنظام الغذائي والبيئي والصحي بشكل خاص وعام … Readmore

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