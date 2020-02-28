2020/02/28 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير العسكري من العاصمة السورية دمشق اللواء محمد عباس، اليوم الجمعة، أن العدو الحقيقي لسوريا هو الجندي التركي الذي يواجه جيشنا على ارضنا ويستتر بالارهاب.وقال عباس في حديث لقناة “العهد” الفضائية، إن “التقلب التركي بين روسيا واميركا يؤكد ان انقرة لا تريد محاربة الارهاب، رغم ان الارهاب بات محصورا في رقعة جغرافية محدودة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير عسكري سوري: العدو الحقيقي لنا هو الجندي التركي الذي يواجه جيشنا على ارضنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير عسكري سوري: العدو الحقيقي لنا هو الجندي التركي الذي يواجه جيشنا على ارضنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).