2020/02/28 | 14:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزارعون في الزبير يطالبون بإلغاء نقل "العلوة" الى الموقع القديم داخل الاحياء السكنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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