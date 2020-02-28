الحشد الشعبي يعلن انتهاء المرحلة الاولى لعملياته بالانبار

2020/02/28 | 14:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح اليوم الجمعة، ان قوات الحشد اكملت تفتيش وتطهير مناطق مهمة على صعيد مدينة الانبار، معلنا انتهاء المرحلة...

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