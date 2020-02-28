قلق أوروبي من مخاطر انزلاق سوريا لـ

2020/02/28 | 14:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف الى سرعة وقف التصعيد - صورة: فرانس برس

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