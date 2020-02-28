درعا: مقتل 4 معتقلين تحت التعذيب في سجون أجهزة الأمن السورية

2020/02/28 | 14:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 4 أشخاص من أبناء بلدة «غباغب» في محافظة درعا، تحت التعذيب على أيدي أجهزة الأمن السورية.الشبان الأربعة سبق أن جرى اعتقالهم قبل نحو عام، وهم من المنشقين عن

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