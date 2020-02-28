قرارٌ يمنع السيارات القديمة من العمل في النقل العمومي يثير الاستياء في القامشلي

2020/02/28 | 14:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهلت الإدارة الذاتية سائقي سيارات الأجرة العاملين على الخطوط العامة داخل مدينة القامشلي 6 أشهر، لتحديث سياراتهم، ومنعت استخدام الموديلات التي يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 2006 وما دون في

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