بعد مقتل جنودها تركيا تستنجد بالناتو وتمنح الضوء الأخضر للمهاجرين إلى أوروبا

2020/02/28 | 14:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعتراف القيادة التركية بمقتل المزيد من جنودها في إدلب السورية، تحاول أنقرة الضغط عبر عضوتها في الناتو لتعيد هيبتها العسكرية التي باتت موضع تساؤل في الشارع التركي، خصوصاً بعد

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