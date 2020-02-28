قتل شيخ قبائل آل حميد الشيخ عبدالصاحب المشلب وزوجته نحراً في منزلهما بقلعة سكر شمال الناصرية

2020/02/28 | 14:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية: اعلنت مديرية شرطة ذي قار عن فتح تحقيق لكشف ملابسات جريمة قتل الشيخ عبد الصاحب سعدون الياسين المشلب اليوم، طعنا بالسكاكين مع زوجته في منزلهما بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار.وذكر بيان لاعلام المديرية ان فريق التحقيق … Readmore

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