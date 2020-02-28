ايران تشدد على ضرورة ضبط النفس في إدلب

2020/02/28 | 14:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

طالبت إيران، اليوم الجمعة، بضرورة ضبط النفس فيما يتعلق بالوضع في إدلب السورية، وتهدئة التوترات الراهنة بأسرع وقت ممكن.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان "إيران تدين بشدة تدخلات أطراف ثالثة لتقويض عملية أستانا، خاصة الولايات المتحدة، التي تتابع تصرفاتها غير المسؤولة لزيادة التوترات".

وأضافت، انه "لا تزال إيران على اتصال وثيق مع شركائها في عملية أستانا لعدم ترك الأوضاع بأن تصل الى حافة الهاوية، وتواصل جهودها لوضع حد للظروف المتوترة الحالية".

واعتبرت انه "في ضوء القرار السابق لقادة الدول الضامنة لأستانا لعقد قمة بين رؤساء هذه الدول في الجمهورية الإسلامية".

وتابعت الوزارة انها "تؤكد إيران على مواصلة جهودها لعقد هذه القمة والحاجة لهذه القمة في ضوء الوضع الحرج الراهن أكثر من ذي قبل".

وذكرت انها "تعتقد إيران أن هذه القمة يمكن أن تكون خطوة فعالة في سياق مواصلة الاتفاقات السابقة المبنية على مكافحة الإرهاب، وتجنب أي ضرر للمدنيين، وحل الخلافات السياسية".

ويشهد الوضع في إدلب تأزماً حادا منذ 20 شباط، حيث نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب السورية، ولا تزال المعارك جارية.

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