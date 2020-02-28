بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا إمكانية عقد قمة بشأن إدلب قريبا

2020/02/28 | 14:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على بحث إمكانية عقد قمة بينهما في القريب العاجل.

وقال بيسكوف أن الرئيسين اتفقا أيضا على تكثيف المشاورات بشأن سوريا، وشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتطبيع الوضع في شمال غرب سوريا، ومحاربة مجموعات الإرهاب الدولي.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين أعربا في اتصالهما الهاتفي عن قلقهما إزاء الوضع في إدلب.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال في وقت سابق من اليوم، إن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمبادرة من الجانب التركي.

وجاء الحديث الهاتفي بعد يوم من مقتل 33 جنديا تركيا بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب.

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