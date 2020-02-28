قائد عمليات الانبار للحشد يعلن ايجاز عمليات (قادة النصر)

2020/02/28 | 14:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، اليوم الجمعة، عن الايجاز الأمني لعمليات "قادة النصر" غرب الانبار، مؤكدا انها اكملت تفتيش وتطهير مناطق مهمة على صعيد المحافظة.‎

وقال مصلح في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المرحلة الاولى شهدت تفتيش وتطهير منطقتيّ مديسيسة، وغابة سلوم جنوب قضاء القائم، ومنطقتيّ الكعرة وحميد التركي، من قبل اللواء (17)، ومحطة التجارب الزراعية من قبل لواء (18)، وقرية الشليج ومنطقة بيت عجاج من قبل لواء 19 في الحشد الشعبي".

واشار الى ان "العملية مستمرة الى الان والتقدم مستمر رغم صعوبة المناطق الجغرافية والتضاريس الوعرة التي يستغلها العدو للاختباء والتمويه"، مشددا بالقول "سنفتش كل منطقة ذات تأثير أمني على محافظة الانبار، والعملية مستمرة لحين تحقيق كامل الأهداف".

يذكر ان مصلح اكد ان أربعة الوية و10 مديريات تابعة للحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش شاركوا بالعمليات الأمنية التي انطلقت صباح اليوم الجمعة غرب الانبار.

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