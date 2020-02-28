يرتفع عدد ضحايا كورونا في إيطاليا الى 17 شخصا

2020/02/28 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الايطالية وفاة ثلاثة أشخاص جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر طبية إيطالية أن عدد الإصابات بالفيروس وصل لنحو اربعمئة شخص في انحاء إيطاليا، إذ تحتل مقاطعة لومبارديا المركز الأول في عدد الإصابات بواقع مئتين وثمانٍ وخمسين إصابة، مشيرة الى وفاة ثلاثة اشخاص جدد ليرتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الى سبعة عشر شخصا.

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