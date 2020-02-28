واشنطن تدعم تركيا وتطالب بوقف الهجوم السوري الروسي في إدلب

2020/02/28 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الولايات المتحدة سوريا وروسيا بإنهاء هجومهما في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعد مقتل عشرات الجنود الأتراك، في غارات جوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن واشنطن تدعم تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي، وتواصل الدعوة إلى وقف فوري لهذا الهجوم الشنيع للجيش السوري والقوات الداعمة له، وأضاف انها تدرس أفضل الطرق لمساعدة تركيا في هذه الأزمة.

واشارت الخارجية الأميركية إلى أنها على اتصال بأنقرة لمعرفة المزيد عن الغارات الجوية، التي أودت بحياة ما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين جنديا تركيا، وفقا لحصيلة أوردتها أنقرة.

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