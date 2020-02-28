مديرية الدفاع المدني تقوم بتطهير جدران المطعم التركي للوقاية من كورونا

2020/02/28 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني المباشرة بتطهير جدران طوابق المطعم التركي في ساحة التحرير ببغداد للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت المديرية في بيان لها أن فرقها باشرت بتطهير جدران المطعم التركي كإجراء استباقي وقائي لمكافحة تفشي كورونا بين جموع المتظاهرين، مشيرة الى ان هذا العمل يأتي ضمن سلسلة اعمال تطهير جدران وباحات المراقد والاسواق التجارية والمولات والجامعات والكليات والمساجد في عموم المحافظات وخصوصاً التي سجلت حالات اصابة بفايروس كورونا بعد تسجيل اول اصابة في محافظة النجف لطالب ايراني الجنسية.

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