مقتل قيادي بحزب الله لبنان

2020/02/28 | 15:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا”، مقتل سوري في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة في بلدة حضر من محافظة القنيطرة، جنوب غربي البلاد، فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن الشخص المستهدف هو قيادي تابع لحزب الله ويدعى عماد الطويل.وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الطويل الذي يحمل الجنسية السورية هو المسؤول عن البنية التحتية لحزب الله في جنوب سوريا، وكان يعمل ضمن فريق جهاد مغنية، الذي اغتالته إسرائيل بغارة جوية في المحافظة ذاتها عام 2015 واغتالت والده عماد مغنية أيضا 2008 في العاصمة دمشق.

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