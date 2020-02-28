أردوغان يتصل ببوتين ويتفقان على التهدئة في إدلب

2020/02/28 | 15:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا خلال مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف التوتر وإعادة الوضع لطبيعته في شمال غرب سوريا.ووفقا لنص المكالمة، قال الكرملين إن بوتين وأردوغان اتفقا على ترتيب اجتماع رفيع المستوى؛ لبحث الوضع في إدلب السورية، التي قال الرئيسان إنها مبعث ”قلق بالغ“، بعد مقتل 33 جنديا تركيا بهجوم لقوات النظام السوري المدعوم من روسيا.ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الاتصال تم بمبادرة من أنقرة، مقدما تعازيه لتركيا، ومؤكدا أنه يريد تجنب تكرار ”مثل هذه المآسي“.وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده، ”تبذل كل الجهود لضمان أمن الجنود الأتراك“ المنتشرين في سوريا.

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