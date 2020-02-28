العثور على جثتين لرجل وامرأة داخل مزرعة في البصرة

2020/02/28 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة (28 شباط 2020)، بأن القوات الامنية، عثرت على جثتين لرجل وامرأة داخل مزرعة قرب معمل البتروكيماويات، بقضاء الزبير في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الجثتين تعود لرجل يبلغ من العمر 25 عاما وامرأة اخرى 35 عاما من عمرها، داخل مزرعة قرب معمل البتروكيماويات، بقضاء الزبير".

واضاف أن "شرطة المحافظة قبضت على شخص ثالث كانت المرأة برفقته قبل ساعات من قتلها، وتم فتح تحقيق معه".

بغداد اليوم-الانبار

أعلن قائد عمليات الحشد في الانبار قاسم مصلح، الجمعة (28 شباط 2020)، الايجاز الأمني لعمليات “قادة النصر” غرب الانبار، مؤكدا انها "أكملت تفتيش وتطهير مناطق مهمة على صعيد مدينة الانبار".‎

وقال مصلح في

بغداد اليوم-الديوانية

نفت مديرية شرطة محافظة الديوانية، الجمعة (28 شباط 2020)، أن يكون مقتل الناشط عبد العظيم الربيعي "عملية اغتيال"، فيما كشفت تفاصيل جديدة عن الحادث.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدداً من صفحا

بغداد اليوم- نينوى

حذر قائممقام قضاء شنكال النائب السابق محما خليل، الجمعة (28 شباط 2020)، الحكومة الاتحادية والقوات الامنية من سيناريو جديد شبيه باحتلال الموصل عام ٢٠١٤.

وقال خليل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدواعش في المناطق المتاخ

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