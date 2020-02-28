بالفيديو.. الاعلام التركي يفتح الحدود: ان كنت لاجئاً لدينا.. هذا الطريق الى اوربا

2020/02/28 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دخل الاعلام التركي الرسمي وغير الرسمي، اليوم الجمعة، في حملة ترويج قرارات السلطات في فتح الحدود امام النازحين السوريين منذ بدء التدخل العسكري التركي في سوريا.سيارات اجرة تنقل اللاجئين بشكل علي من داخل اسطنبول الى الحدود التركية للهجرة الى اوربا في رسالة ابتزاز جديدة ينتهجها اردوغان مع اوربا لانها لم […]

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