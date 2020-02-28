ترامب يتحدث بفخر عن فايروس كورونا

2020/02/28 | 15:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {متابعة_اين} تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن تفشي فيروس كورونا الذي عبر القارات في الأيام الأخيرة، وانتشر في أكثر من 50 دولة في العالم.وكتب ترامب في حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن فيروس كورونا الذي بدأ في الصين وانتشر في شتى أنحاء العالم، يتفشى ببطء شديد في الولايات المتحدة.ونسب الفضل في ذلك إلى قراره المبكر بإغلاق الحدود أمام الصينيين ووقف الرحلات الجوية.قال إن هذه الإجراءات تقابل الآن "بانتقادات من جانب الديمقراطيين (خصومه السياسيين) الذين لا يفعلون شيئا"، ويقولون إن ترامب أخطأ في الأمر.ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا، إذ رد عليها أكثر من 9 آلاف شخص خلال ساعات، انتقد فيها البعض كلام الرئيس الأميركي وشككوا في جدواه أصلا.

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