شرطة الديوانية تبين اسباب مقتل ناشط مدني في المحافظة

2020/02/28 | 15:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الديوانية-اين]كشف قيادة شرطة الديوانية، الجمعة، أن موضوع اغتيال الناشط عبد العظيم الربيعي كان بسبب خلافات شخصية مع أحد المواطنين الذي قام بطعن المجنى عليه بواسطة الة حادة.

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