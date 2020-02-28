هيأة الحشد الشعبي تُوجز عمليات قادة النصر غرب الأنبار

2020/02/28 | 15:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح، الجمعة، عن موجز العمليات الأمنية لـ"قادة النصر" غرب الأنبار،

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