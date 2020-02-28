إجراءات صحية وخدمية لتأمين الزيارة في سامراء

2020/02/28 | 15:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة الخاصة بمرقد السيد محمد "عليه السلام" اليوم الجمعة، عن الإجراءات الصحية والخدمية لتأمين الزيارة في سامراء.

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