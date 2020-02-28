الصدر يستغل “كورونا” لإنهاء الاحتجاجات.. والتميمي يخاطبهُ: ستتخلى عنك إيران

2020/02/28 | 15:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل نت ما تزال أزمة زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر مع خصومه من الساسة مستمرة، بعد استخدام الأول ميليشيا “#القبعات_الزرق” لتفريق المحتجين وإنهاء #الاحتجاجات مطلع الشهر الماضي، إذ يسعى

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