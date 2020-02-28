قائممقام الفلوجة يعلن عبر وكالة “العهد نيوز” عن تشكل خلية عمل مشتركة لمراقبة عمل الصيدليات الاهلية

2020/02/28 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي اليوم الجمعة، عن تشكيل خلية عمل مشتركة لمراقبة الصيدليات الاهلية في كافة احياء المدينة.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” حكومة الانبار المحلية شكلت خلية ازمة في قضاء الفلوجة مؤلفة من قائممقام المدينة ومدير البلدية احمد العبدلي ومدير شعبة الجريمة المنظمة العقيد معتز سعدي […]

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