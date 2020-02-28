2020/02/28 | 15:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن: حسب استطلاعات الرأي، يبدو أن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز هو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح حزبه في السباق إلى البيت الأبيض في مواجهة الرئيس دونالد ترامب.واستنادا إلى تلك الفرضية، فقد أصدر القائمون على مركز السياسة بجامعة فيرجينيا، أول … Readmore

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