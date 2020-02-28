من هي لجين الهذلول المرشحة لجائزة نوبل للسلام؟

2020/02/28 | 15:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوسلو- رويترز ظهر اسم الناشطة السعودية لجين الهذلول ضمن الأسماء التي تحملها قائمة المرشحين للفوز بجائزة نوبل للسلام للعام 2020.ولا تزال الهذلول خلف قضبان السجن في بلادها، على خلفية تهم يقال إنها مرتبطة بنشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة.… Readmore

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