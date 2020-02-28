بابا الفاتيكان يلغي جميع اللقاءات الجماهيرية بسبب إصابته بنزلة برد

2020/02/28 | 15:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف بيان للفاتيكان، اليوم الجمعة، أن البابا فرنسيس أجل جميع اللقاءات الجماهيرية الرسمية، لأنه متوعك قليلا.

ولم يحدد الفاتيكان ما الذي يعاني منه البابا (83 عاما)، غير أنه بدا في لقاء جماهيري يوم الأربعاء مصابا بنزلة برد وتحدث بصوت مبحوح بعض الشيء، وسعل خلال قداس في نفس اليوم في كنيسة في روما، وكان هذا آخر ظهور له خارج الفاتيكان.

وخضع البابا فرنسيس لجراحة استئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان في أوائل العشرينات من عمره في مسقط رأسه بوينس آيرس بعد إصابته بالسل.

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